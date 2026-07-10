Elliptic, il leader globale nell'intelligence degli asset digitali, oggi ha annunciato che un'azienda affiliata di Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL) è entrata a far parte del suo Agentic Design Partner Program, riunendo fornitori di infrastrutture, team di conformità e leader tecnologici per aiutare a realizzare soluzioni di conformità per attività finanziaria autonoma, basata sull'AI.

L'iniziativa fa seguito a un investimento da parte di Circle Ventures, la divisione aziendale venture di Circle, e si basa su una collaborazione di lunga data tra le aziende. Circle è un cliente di Elliptic da diversi anni e ha ampliato il suo utilizzo delle capacità di Elliptic in materia di conformità in una gamma di iniziative riguardanti risorse digitali.

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Rachel Matthews

Direttore, Marketing e Comunicazioni globali, Elliptic

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