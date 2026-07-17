Elliptic, il leader globale nei processi decisionali relativi alle risorse digitali, oggi ha lanciato la nuova generazione di Continuous Monitoring, una soluzione che fornisce ai team addetti alla conformità delle criptovalute una panoramica costantemente accurata del rischio clienti, piuttosto che un'istantanea dell'ultimo esame. Continuous Monitoring di Elliptic è la soluzione più completa per il monitoraggio del rischio sul mercato e l'unica che abbina il rilevamento degli eventi più ampio del settore e una messaggistica di avvisi totalmente configurabile.

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Media

Rachel Matthews

Direttore globale, Marketing e Comunicazioni, Elliptic

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