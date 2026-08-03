Energy Impact Partners LP ("EIP"), una società globale di investimento con oltre 5 miliardi di dollari di attività in gestione, ha annunciato oggi un impegno rafforzato nei confronti dell'ecosistema di innovazione energetica dei paesi nordici, sviluppando la sua partnership strategica di lunga data con Nysnø Climate Investments ("Nysnø").

L'espansione rispecchia la convinzione di EIP che la Norvegia e la più ampia regione dei paesi nordici si affermerà come fonte decisiva di società energetiche di prossima generazione. Segna inoltre un rafforzamento della relazione istituzionale dell'azienda con Nysnø, un investitore del principale fondo di 1,36 miliardi di dollari di EIP .

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