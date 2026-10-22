EOS Defence Systems (EOS) e VOP CZ hanno firmato un Memorandum di Intesa (MoU) al Future Forces Forum di Praga per esplorare la cooperazione in programmi che coinvolgono veicoli su ruota corazzati per l'Esercito Ceco e altri progetti di difesa futuri nei quali è coinvolta VOP CZ nella Repubblica Ceca e in Europa.

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EOS and VOP CZ sign a Memorandum of Understanding at Future Forces Forum in Prague. Left to right: Martin van de Voorde, Sales Director Europe, EOS; Vlastimil Navrátil, Managing Director, VOP CZ; Pavla Ungrová, Sales Director, VOP CZ; Rear Admiral Richard Caton, Australia’s Military Representative to NATO and the EU; Group Captain Michael Schleeman, Australia’s Defence Attaché; and Matej Pupák, Program Lead, VOP CZ.

L'accordo integra l'esperienza di EOS nei sistemi armati remoti (RWS) all'avanguardia e le capacità consolidate di VOP CZ nell'integrazione, produzione e sostenibilità dei veicoli militari.

Le aziende valuteranno come le proprie tecnologie e capacità industriali possono sostenere i requisiti dell'Esercito Ceco, individuando al contempo opportunità di collaborazione in altri programmi di difesa.

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