Estonia, sotto la guida del Centro nazionale di ricerca applicata Metrosert, e Owkin hanno annunciato oggi una collaborazione per lo sviluppo dell'IA sovrana negli ambiti di ricerca biologica e sanitaria, assieme a Metrosert, l'organizzazione di ricerca applicata di proprietà statale dell'Estonia.

La collaborazione valuterà in che modo K Pro, la piattaforma per scienziati dell'IA di Owkin, possa contribuire all'inserimento di lavoro approvato di ricercatori con dati sanitari complessi dell'Estornia all'interno di un'infrastruttura nazionale, consentendo un'analisi riproducibile e una generazione più rapida di informazioni scientifiche, mantenendo al contempo la sovranità dei dati.

La prima fase di concentrerà su coorti di dati sanitari estoni, mentre Owkin e Metrosert analizzeranno anche aree di ricerca a valore elevato, tra cui quella oncologica, in cui il collegamento di dati clinici, molecolari, di imaging e relativi ai risultati dei trattamenti potrebbero promuovere la ricerca biomedica futura.

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