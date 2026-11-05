Il Technology Innovation Institute, pilastro della ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, ha firmato un accordo con Naval Group, leader mondiale nel settore della difesa navale, per promuovere la cooperazione nel campo delle tecnologie subacquee autonome.

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EURONAVAL 2026: Naval Group and Technology Innovation Institute (TII) sign an agreement to pool their expertise in advanced autonomous underwater technologies. (Photo: AETOSWire)

Annunciata in occasione dell'Euronaval 2026, la collaborazione si concentrerà sull'esplorazione di opportunità per lo sviluppo congiunto e la commercializzazione di veicoli subacquei senza equipaggio. L'obiettivo è fornire soluzioni autonome avanzate per la sorveglianza marittima continua e la ricognizione subacquea in acque non contese, oltre a quello di fornire veicoli subacquei senza equipaggio (UUV) da combattimento per operazioni in acque contese.

Un'area chiave di cooperazione sarà rappresentata dalle capacità complementari del veicolo subacqueo senza equipaggio di grandi dimensioni (XLUUV) del TII e dalla vasta esperienza di Naval Group nel campo delle capacità subacquee senza equipaggio da combattimento.

Grazie alla combinazione dei rispettivi punti di forza tecnologici, TII e Naval Group mirano a esplorare soluzioni in grado di rispondere alle mutevoli esigenze operative marittime, sostenendo al contempo lo sviluppo di capacità subacquee autonome negli Emirati Arabi Uniti.

"Basandosi sullo stretto e duraturo rapporto tra Naval Group e gli Emirati Arabi Uniti, questa partnership con il TII riflette la nostra ambizione condivisa di promuovere l'innovazione e sviluppare capacità subacquee autonome all'avanguardia. Tali capacità saranno essenziali per affrontare le sfide in continua evoluzione in materia di sicurezza marittima per il Paese", ha dichiarato Aurore Neuschwander, Vicepresidente esecutivo per i droni, i sistemi autonomi e i sistemi d'arma subacquei presso Naval Group .

"Le tecnologie subacquee autonome stanno assumendo un ruolo centrale nel futuro delle operazioni marittime. Noi di TII abbiamo costruito una solida base di ricerca nel campo dell'autonomia subacquea e dei sistemi in grado di operare in modo affidabile in ambienti complessi. La nostra collaborazione con Naval Group unisce punti di forza complementari nella ricerca e nell'ingegneria navale, creando opportunità per accelerare il passaggio della tecnologia dalla fase di sperimentazione in laboratorio a quella di sistema operativo", ha affermato la dott.ssa Najwa Aaraj, amministratore delegato di TII

L'accordo fornisce il quadro di riferimento affinché le due organizzazioni possano tradurre le competenze complementari in capacità che sostengano il ruolo crescente degli Emirati Arabi Uniti nella tecnologia marittima avanzata e rafforzare la cooperazione con la base industriale navale francese.

Fonte: AETOSWire

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