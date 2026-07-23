Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale gestita dall'IA per i viaggi e le spese commerciali, ha annunciato oggi che Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), l'azienda internazionale di scoperta e sviluppo di farmaci, ha scelto Navan per gestire il suo programma aziendale completo Travel and Expense (T&E) nei suoi maggiori mercati globali.

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Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Un'azienda nel settore delle scienze della vita all'avanguardia nel futuro della scoperta e dello sviluppo di farmaci, in passato Evotec aveva gestito la T&E in maniera indipendente in diversi Paesi, con la conseguente complessità per i dipendenti di dover gestire una varietà di strumenti diversi e processi manuali offline.

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