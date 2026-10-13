ExaGrid ®, il maggior fornitore indipendente al mondo di storage di backup, che offre storage di backup a livelli per i backup e i ripristini più veloci, il sistema di scalabilità orizzontale più ampio con deduplicazione e la sicurezza più completa, oltre al Retention Time-Lock (RTL) basato sull'IA per il ripristino da ransomware, oggi ha annunciato di aver avuto il terzo trimestre migliore di sempre per quanto riguarda le prenotazioni e i ricavi nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2026, registrando un aumento del fatturato a doppie cifre rispetto al Q3 2025 e una crescita dei ricavi a doppie cifre per i primi nove mesi del 2026 rispetto al 2025.

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