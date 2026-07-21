ExaGrid ® , il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi di aver avuto un trimestre da record con prenotazioni e ricavi nel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2026, con una crescita dei ricavi a doppia cifra rispetto al secondo trimestre del 2025 e una crescita dei ricavi a doppia cifra nei primi sei mesi del 2026 rispetto al 2025.

Inoltre, i risultati di ExaGrid sono rimasti positivi per quanto riguarda P&L, EBITDA e flusso di cassa libero per il 22 o trimestre consecutivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260721997527/it/

Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire