ExaGrid , il maggior fornitore indipendente al mondo di storage di backup, che offre storage di backup a livelli per i backup e i ripristini più veloci, il sistema di scalabilità orizzontale più ampio con deduplicazione e la sicurezza più completa, oltre al Retention Time-Lock (RTL) basato sull'IA per il ripristino da ransomware, oggi annuncia di essere tra i finalisti di sette categorie nell'edizione annuale degli MSP Channel Insights Awards .

Gli MSP Channel Insights Awards celebrano l'innovazione, la competenza e il successo nel canale IT e premiano i Managed Service Provider (MSP), i vendor, i distributori, i rivenditori e i leader tecnologici che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e alla crescita del business dei clienti.

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Mary Domenichelli

ExaGrid

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