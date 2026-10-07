Exein , un leader globale nella sicurezza dell'AI fisica e del runtime, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Deutsche Telekom IoT per portare la sicurezza integrata ai dispositivi connessi nell'ecosistema di Deutsche Telekom IoT. Con la sua stessa rete transatlantica e circa 600 partner di roaming e satellitari, Deutsche Telekom IoT offre connettività in tutto il mondo per clienti nei settori e nei mercati.

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Sayula Kirby

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