Exein , la società di cybersicurezza che garantisce la sicurezza dei dispositivi connessi e dei sistemi di intelligenza artificiale fisica, oggi ha lanciato Ray, un agente AI progettato per aiutare i produttori a identificare i rischi di sicurezza più importanti insiti nei rispettivi prodotti, comprenderne i motivi e decidere dove agire prima.

Ray è integrato in Exein Analyzer, la piattaforma di sicurezza del firmware della società.

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