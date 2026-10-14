EZO ha raggiunto la chiusura finanziaria su di una linea di credito senior da 150 milioni di euro, di tipo investimento e senza rivalsa. Il finanziamento servirà a finanziare la progettazione, l'installazione, l'operazione e la manutenzione di oltre 3.000 punti di carica, che rappresentano oltre 100.000 kWs di capacità, nel Regno Unito e in Irlanda sotto concessioni “tipo PPP” principalmente a lungo termine, con un'allocazione del rischio interessante tra il settore pubblico e privato che porterà avanti in modo significativo la fornitura puntuale ed entro il budget dell'infrastruttura per veicoli elettrici (EV).

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