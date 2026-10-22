Ferric, il leader nella tecnologia dei regolatori di tensione integrati (IVR), oggi ha annunciato l'introduzione di Fe1767 Newport, un IVR a due lati progettato per l'intelligenza artificiale e processori ad alte prestazioni.

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Fe1767 Newport IVR front and back

Newport crea un percorso elettrico verticale diretto attraverso l'IVR. L'alimentazione in ingresso entra dal lato rivolto verso il PCB, mentre l'alimentazione in uscita regolata esce verso il processore. Questo percorso elettrico più breve riduce l'impedenza della PDN e limita il calo di tensione durante i transitori di carico del processore ad alta velocità.

In condizioni equivalenti di variazione di carico, Newport elimina il calo di tensione dal 19% al 30% rispetto agli IVR della concorrenza e fino a circa il 57% rispetto alla tradizionale alimentazione laterale.

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Ajit Narwal

Direttore del Marketing, Ferric

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