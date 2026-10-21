FlightSafety International Inc. (FSI), il leader globale nella formazione aeronautica e nella tecnologia di simulazione, oggi ha annunciato un'espansione della sua collaborazione di lunga data con Honda Aircraft Company per proporre un nuovo corso di addestramento in Runway Operations Mastery per i piloti di jet HA-420 Elite ed Elite II.

Sviluppato in collaborazione con Honda Aircraft Company, il corso di formazione immersiva si concentra sul rafforzamento delle abilità dei piloti per supportare operazioni più sicure. La nuova offerta volontaria riflette l'impegno comune delle aziende di promuovere la sicurezza aeronautica attraverso una formazione specializzata.

“Da più di 75 anni, la missione di FlightSafety è promuovere la sicurezza dell'aviazione attraverso corsi di addestramento focalizzati sulle sfide reali affrontate dai piloti”, ha spiegato Ben Carter, Vicepresidente esecutivo, Learning Center Operations, FlightSafety International.

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