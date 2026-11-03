Trilliant, un partner di piattaforme tecnologiche che consente alle aziende di servizi pubblici di ottenere una visibilità in tempo reale e ottimizzare le prestazioni in un panorama dell'energia sempre più dinamico, presenterà la sua strategia Power of Choice a Enlit Europe 2026, che si terrà dal 10 al 12 novembre a Vienna, in Austria. L'azienda evidenzierà in che modo il software intelligente e le tecnologie indipendenti dal dispositivo aiutano le aziende di servizi pubblici a modernizzare le infrastrutture e prepararsi alle richieste in evoluzione della rete.

La partecipazione di Trilliant a Enlit Europe segue la sua recente selezione da parte degli operatori del sistema di distribuzione olandese a sostegno del programma di contatori intelligenti NextGen dei Paesi Bassi. Il ruolo di Trilliant include lo sviluppo e la distribuzione di gateway supportati dalla sua piattaforma trasformata UnitySuite ® , che verrà presentata durante la conferenza.

In occasione di Enlit Europe, Trilliant evidenzierà la sua strategia Power of Choice, consentendo alle aziende di servizi pubblici di integrare più rivenditori e tecnologie senza vincolo proprietario mentre getta le basi per l'AMI di prossima generazione e l'intelligence lato rete.

"La prossima generazione dell'infrastruttura AMI verrà definita dalla sua capacità di adeguarsi, non solo dal suo grado di connessione", ha affermato Jim Madej, Presidente e CEO di Trilliant. "Le aziende di servizi pubblici stanno prendendo oggi le decisioni che definiranno le loro reti per decenni. La nostra attenzione sta dando loro la libertà di innovare e rispondere alle richieste in evoluzione della rete senza dover ricominciare tutto da capo".

In qualità di Silver Sponsor allo stand B.d110 durante Enlit Europe 2026, Trilliant dimostrerà in che modo le sue tecnologie di comunicazioni e lato rete aiutano le aziende di servizi a:

Mantenere la libertà tecnologica relativamente a dispositivi, reti e fornitori.

Proteggere gli investimenti esistenti, integrando al contempo nuove capacità.

Sbloccare l'intelligence lato rete oltre l'infrastruttura AMI tradizionale.

Adeguarsi a una maggiore congestione delle reti e alle domande in evoluzione.

Scopri Trilliant a Enlit Europe 2026. Per ulteriori informazioni e per leggere gli annunci recenti, visitare il sito www.trilliant.com .

Informazioni su Trilliant

Trilliant ® risolve le sfide reali delle aziende di servizi pubblici offrendo soluzioni adattabili e sviluppando partnership durature. Offriamo tecnologie intelligenti che si adeguano alla domanda, semplificano la complessità e preparano al futuro le prestazioni di ogni ambiente. La nostra piattaforma di intelligence distribuita indipendente dai dispositivi consente alle aziende di servizi pubblici e alle città di distribuire in sicurezza qualsiasi applicazione su un'unica rete potente, con flessibilità e controllo dei clienti. Mediante la distribuzione di soluzioni per l'infrastruttura di misurazioni avanzate (AMI), contatori intelligenti, reti intelligenti e città intelligenti, Trilliant connette i clienti a un percorso più strategico verso la transizione energetica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.trilliant.com .

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