Il Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" o l'"Azienda"), un assicuratore specialistico globale e parte di DB Insurance Co., Ltd., ha nominato Guy House al ruolo di Vicepresidente senior, Treaty Reinsurance. In tale posizione, guiderà la strategia di sottoscrizione delle riassicurazioni di trattati di Fortegra dall'ufficio dell'azienda nel Regno Unito.

House vanta oltre 18 anni di esperienza sul mercato londinese. Ha stipulato e acquistato contratti di riassicurazione in diverse linee di prodotti e livelli, tra cui assicurazioni immobiliari, marittime, energetiche, contro il terrorismo e aeronautiche. Le sue competenze coprono la riassicurazione di trattati e retrocessioni, le assicurazioni dirette e facoltative (D&F), la gestione dell'esposizione, oltre la raccolta e la gestione dei capitali.

In precedenza, House è stato Head of Property presso Tamesis Dual, dopo aver lavorato presso Markel International, dove aveva rivestito il ruolo di Senior Property D&F Underwriter.

È membro del Chartered Insurance Institute e ha conseguito una laurea in economia presso la Durham University.

Informazioni su Fortegra

Per più di 45 anni, attraverso le sue filiali Fortegra ha sottoscritto soluzioni di gestione del rischio che aiutano le persone e le aziende a superare con successo le situazioni di incertezza. In quanto società assicuratrice specialistica multinazionale, le cui filiali hanno ottenuto un rating di solidità finanziaria di A.M. Best pari ad A- (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria di A.M. Best pari a "X", offriamo una serie diversificata di prodotti assicurativi per il settore “admitted”, "excess" e “surplus” e soluzioni di garanzia. Fortegra® è il marchio di servizio registrato di The Fortegra Group, Inc., parte di DB Insurance Co., Ltd., ed è il nome commerciale utilizzato per le attività assicurative delle sue società assicurative affiliate e controllate. Per ulteriori informazioni: www.fortegra.com .

Informazioni su DB Insurance

Da oltre sessant'anni, DB Insurance Co., Ltd. costruisce una forte base come uno dei principali assicuratori coreani, proteggendo persone e aziende, promuovendo al contempo il progresso del settore assicurativo del Paese. Fondata nel 1962 come prima compagnia di assicurazioni auto pubblica del Paese, la società ha adottato il nome DB Insurance nel 2017 per rappresentare la sua visione di diventare un gruppo assicurativo globale. Con un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A+ (Superiore), una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'XV' e un rating S&P pari a A+ (Stabile), DB Insurance offre un portafoglio completo di assicurazioni generali, a lungo termine e automobilistiche, assieme a un'ampia gamma di servizi finanziari attraverso le sue controllate nel ramo vita, titoli, servizi bancari di risparmio e della gestione patrimoniale. Per maggiori informazioni: www.idbins.com .

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Katie Butler, Aartrijk

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