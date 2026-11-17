La multinazionale tecnologica FPT ha raggiunto l'85º posto nella classifica 2026 di KPMG France e Numeum delle aziende di consulenza tecnologica e servizi digitali in Francia, risalendo di 20 posizioni su base annua. Lo sviluppo segue una crescita del fatturato di circa il 50% in Francia, a dimostrazione dell'espansione della presenza dell'azienda e del rafforzamento della sua posizione competitiva nel settore.

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La classifica annua comprende 175 aziende di consulenza tecnologica, di servizi digitali e nel settore dell'ingegneria sulla base del loro fatturato 2025 generato in Francia. Pubblicato in concomitanza alla classifica, lo studio di KPMG e Numeum Grand Angle ESN & ICT evidenzia un più ampio cambiamento nel settore, con l'IA generativa e agenziale che si stanno imponendo come forze dominanti in grado di ridefinire i modelli aziendali nel settore tecnologico francese.

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Mai Duong

FPT Corporation

FPT Software PR Manager

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