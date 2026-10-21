Alla presenza di Sua Eccellenza Tô Lâm, Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam e Presidente del Vietnam, e di Sua Maestà Re Frederik X di Danimarca, FPT Corporation, la principale azienda tecnologica vietnamita presente in 31 Paesi e territori, e il Niels Bohr Institute (NBI), Università di Copenhagen, uno dei principali istituti al mondo in ambito di ricerca quantistica, hanno scambiato un Memorandum di Intesa (MoU) per rafforzare la collaborazione nella scienza e nella tecnologia quantistica.

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General Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee and President To Lam, Danish King Frederik X and delegates at the Vietnam–Denmark Business Forum in Copenhagen on October 20. (Photo: VNA)

La partnership mira a rafforzare la cooperazione scientifica tra il Vietnam e la Danimarca collegando i ricercatori vietnamiti con uno dei più importanti centri di ricerca quantistica al mondo.

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