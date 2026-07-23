Francisco Partners (“FP”), azienda leader di investimenti globali, specializzata in collaborazioni con aziende del settore tecnologico, oggi ha annunciato la chiusura di finanziamenti per 21 miliardi di dollari nel suo fondo di punta Francisco Partners VIII, L.P. e nel fondo di fascia media Francisco Partners Agility IV, L.P.. FP ha superato i target iniziali rispettivamente di 14,0 miliardi di dollari e di 3,5 miliardi di dollari. Questa tappa si basa sulla tradizione di lunga data delle prestazioni di Francisco Partners, sottolineate dalla sua distinzione come unica azienda a classificarsi tra le prime tre società performanti in ciascuna delle ultime sei classifiche della HEC-Dow Jones Large Buyout Performance Rankings*.

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