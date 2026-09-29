Freemarket e Axiym hanno lanciato oggi il primo servizio al mondo che offre alle aziende un accesso in tempo reale 24/7 a USD₮ di nuova emissione, sul mercato primario, emessi da Tether.

LIQUI-DT TM offre alle aziende un accesso conforme a stablecoin del mercato primario all'interno di un ecosistema di pagamento completamente regolamentato tramite la rete di pagamento globale di Freemarket.

Nel corso di test controllati, i clienti hanno emesso o bruciato fino ad oggi più di 300 milioni di dollari.

Gli utenti istituzionali e i trader di alti volumi potranno trarre vantaggio da una certezza superiore di prezzo e dalla liquidità diretta che garantirà loro il controllo sul budget. Poiché l'USD₮ viene emesso direttamente sul mercato primario, i team di tesoreria e di conformità dispongono di una chiara tracciabilità ai fini della rendicontazione interna.

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Will Reynish

freemarket@fullyvested.com





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