FuriosaAI, un'azienda produttrice di semiconduttori per l'IA che sviluppa un'elaborazione inferenziale sostenibile e ad alte prestazioni per i data center, ha annunciato oggi di aver completato del suo round di finanziamenti di 620 milioni di dollari (820 miliardi di KRW), portando la propria valutazione post-finanziamento a circa 2,9 miliardi di dollari.

Il finanziamento segna un importante traguardo nel momento in cui FuriosaAI espande a livello globale l'implementazione commerciale del proprio acceleratore di inferenza IA RNGD. FuriosaAI utilizzerà il nuovo capitale per espandere la produzione RNGD, rafforzare il proprio ecosistema software e accelerare lo sviluppo del suo acceleratore IA di terza generazione.

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Oliver Libaw, press@furiosa.ai





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