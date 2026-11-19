Future Health, un'iniziativa globale di Abu Dhabi, ha lanciato l'Academy di Future Health come parte del suo programma annuale mirato ad incrementare la conoscenza, mettere in connessione la competenze e creare opportunità di collaborazione tra i professionisti della sanità e delle scienze della vita sia ad Abu Dhabi che a livello internazionale.

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The Future Health Academy will build knowledge and connect expertise among health and life sciences professionals in Abu Dhabi and internationally.

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