Gemcorp e il Fonds Souverain Malagasy ("FSM") hanno siglato un accordo strategico in occasione dell'81a Assemblea Generale delle Nazioni Unite ("UNGA") a New York, con la creazione di un quadro strutturale a supporto degli investimenti e dello sviluppo di asset strategici del Madagascar.

Con la leadership di Sua Eccellenza Michael Randrianirina, presidente della Repubblica del Madagascar , e nell'ottica della visione "Trasformare il potenziale e le risorse del paese in impatti tangibili per la popolazione", la collaborazione sosterrà il FSM e il governo del Madagascar nel promuovere gli obiettivi nazionali in materia di crescita e investimenti, ivi inclusa l'attenzione particolare alla valorizzazione degli asset minerari del Madagascar e delle sue più ampie risorse nel settore estrattivo, energetico e infrastrutturale.

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