I mercati privati stanno crescendo in importanza nei portafogli complessivi degli investitori, secondo un nuovo studio pubblicato oggi da Brown Brothers Harriman (BBH) Investor Services.

Nella seconda edizione annuale del Private Markets Investor Survey , il sondaggio sugli investitori nei mercati privati, oltre un quarto degli investitori afferma che più del 30% dei propri investimenti verrà destinato a strategie dei mercati privati nei prossimi cinque anni.

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