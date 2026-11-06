Graco Inc. sta aiutando i produttori a elettrificare le applicazioni di trasferimento di fluidi ad alta portata con il lancio globale di QUANTM® i230 da 3 pollici , portando una tecnologia di azionamento elettrico efficiente a processi complessi che tradizionalmente si sono affidati alle pompe pneumatiche.

I produttori di pitture, rivestimenti e ceramiche dipendono dalle pompe a membrana per la flessibilità, l'affidabilità e la capacità di gestire materiali impegnativi. Ma anche le pompe pneumatiche dipendono dall'aria compressa, una risorsa per gli impianti ad alto consumo energetico, la cui capacità disponibile può variare secondo i cambiamenti della domanda nella struttura.

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