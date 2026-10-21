Grafana Labs, l'azienda che ha sviluppato la piattaforma cloud aperta per l'osservabilità agentica, ha annunciato oggi il rilascio di nuove versioni a ObservabilityCON 2026 che aiutano i team a gestire la propria telemetria nell'era dell'IA, individuando la log line giusta in pochi secondi e mantenendo solo la telemetria che vale la pena di acquistare con l'aumentare dei carichi di lavoro dell'IA. Importanti potenziamenti delle prestazioni dele query in Grafana Cloud Logs, sviluppati sulla tecnologia derivante dall'acquisizione di Logline da parte dell'azienda sono ora disponibili al pubblico, mentre Adaptive Logs Archive è disponibile in anteprima pubblica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020313833/it/

Contatto per la stampa: press@grafana.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire