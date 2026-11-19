The Automobile Club de France (ACF) e ESSEC Alumni stanno lanciando la 10a edizione del Grand Prix ACF AutoTech, la principale competizione per le startup del settore automobilistico e della mobilità. Le startup francesi e internazionali possono inviare domanda di partecipazione fino alle ore 23:59 (CET) del 27 novembre 2026 sul sito www.grandprixacfautotech.com .

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Jury members and former finalist startups for the launch of 10th Edition of Grand Prix ACF AutoTech (c) Quentin Vaquez

Dal 2018, la competizione ha selezionato 52 finalisti, tra cui Chargemap, Hiflow, ChargeGuru e Geolith, che insieme hanno raccolto più di 700 milioni di euro. Solo 6 non hanno superato la prova: un indice di sopravvivenza pari a quasi il 90%. L'edizione 2026 ha premiato Altrove (Grand Prix ACF), Bloomineral (ACF Pioneer Prize e GreenTech Mention) e IoT.bzh (Industrialization Prize).

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Richard de Cabrol, Grand Prix ACF AutoTech, +33 6 51 38 16 38, richard.decabroldemoute@essec.edu





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