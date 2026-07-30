Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un importante fornitore di consulenza per la tecnologia, progettazione di piattaforme e prodotti, nonché servizi di trasformazione digitale basata sull'AI, oggi ha annunciato un importante slancio nell'adozione delle sue soluzioni aziendali di AI agentica.

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