Oggi, alla Conferenza Internazionale sull'AIDS 2026, Grindr for Equality si è impegnata a connettere 10 milioni di persone LGBTQ+ alla prevenzione dell'HIV entro il 2028, utilizzando la portata della sua piattaforma per promuovere gli sforzi globali per eliminare l'HIV entro il 2030.

L'impegno è radicato in Closing the Gap , un nuovo report di Grindr for Equality basato sui dati del sondaggio condotto dagli utenti di Grindr in dieci Paesi. Il risultato principale è lo stesso in tutti i Paesi: le persone conoscono la PrEP ma non la praticano. L'ostacolo da superare è l'accesso, mentre i finanziamenti che esistevano per affrontarlo stanno scomparendo.

"Connettere le persone è ciò che Grindr fa su vasta scala e in comunità che i sistemi sanitari tradizionali non raggiungono in modo efficace", ha dichiarato George Arison, AD e Presidente di Grindr (NYSE: GRND). "La risposta globale all'HIV sta perdendo finanziamenti critici nel preciso momento in cui dovremmo accelerare l'impegno per eradicare l'HIV entro il 2030. Grindr possiede la portata e la responsabilità per aiutare a colmare quel divario dell'accesso, e siamo orgogliosi di intervenire".

Quindici milioni di persone utilizzano Grindr ogni mese in 190 Paesi. In molti di quei mercati, Grindr è già una delle principali fonti di informazioni sulla salute sessuale disponibili. Ogni utente ora avrà un percorso diretto alle informazioni direttamente nell'app e i recapiti di servizi di prevenzione dell'HIV disponibili a livello locale, tra cui test, PrEP, doxyPEP e strumenti emergenti laddove sono clinicamente adeguati e disponibili, alimentati da organizzazioni no-profit locali, nazionali e di community con le quali Grindr for Equality collabora per raggiungere le persone che ne hanno maggiormente bisogno.

Grindr for Equality ha passato dieci anni a costruire l'infrastruttura alla base di questo impegno: più di 1.200 campagne nell'app solo nel 2025, in 185 organizzazioni della community in 71 Paesi e in 40 lingue. Più di 600.000 test HIV autosomministrati sono stati distribuiti nell'app dal 2022. Questo impegno si fonda su questa base. Quando qualcuno cerca servizi di salute sessuale, Grindr dovrebbe essere uno dei posti più facili da dove iniziare.

Le organizzazioni che sostengono l'iniziativa comprendono: amfAR, International AIDS Society (IAS), (RED), AVAC, Funders Concerned About AIDS (FCAA), Harm Reduction International, HIV Justice Network, Council for Global Equality, Global Equality Caucus, ViiV Healthcare, Health Access Bridge, Building Healthy Online Communities, U.S. Business Action to End HIV, Center for Black Equity, All Out, Lighthouse Social Enterprise (Vietnam), Red Somos / Centro Medico Comunitario Red Somos, Sustained Health Initiatives of the Philippines (SHIP), Anova Health Institute / Triangle Project (Sudafrica), CenterLink, Apicha Community Health Center, Wanda Alston Foundation, Savannah Pride Center, Bradbury-Sullivan LGBT Community Center, Baltimore Safe Haven, Arkansas Black Gay Men's Forum, OutVote, Union=Fuerza Latinx Institute, The Social Impact Center, Under the Umbrella RGV, PROMO Missouri, LGBT Center Intercultural Collective, Community EsTr(El/La), F&M Global Barometers, Community-Based Research Centre (CBRC), The Public Studio, Equal Asia Foundation, Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association, Swiss AIDS Federation (Aids-Hilfe Schweiz), RFSL Ungdom (Queer Youth Sweden), Somos de Colores, COORDINADORA ESTATAL VIH SIDA (CESIDA), Ezintsha, HIV/AIDS Slovakia, Action for AIDS Singapore, CheckPoint Beograd, ARAS – Romanian Association Against AIDS, MozaiQ LGBT Association, GAT Grupo de Ativistas em Tratamentos, DOKTORPREP.PL, Kampania Przeciw Homofobii, HIV AND AIDS SUPPORT HOUSE (Filippine), LoveYourself Inc., Pasos Libres, Diversidades Transmasculinas, IMPULSE Lima, TRANS ORGANIZACIÓN FEMINISTA, Happiest Ones Health Support and Rights Initiative (HOHSRI Nigeria), Heartland Alliance LTD/GTE, Queercity Media and Productions, Body Positive Inc. (Nuova Zelanda), Burnett Foundation Aotearoa, Youth LEAD Mongolia, REFUGIO ORQUÍDEA, TRANSformando Vidas Zacatecas, Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Inspira Cambio, QUÓRUM LGBTI, Amicus DH, Unión Diversa de Jalisco, PILS (Mauritius), Collectif Arc-en-Ciel, Sexual Health Malta, Health Promotion and Disease Prevention Directorate Malta, LEV8 Malaysia, Croix Rouge Luxembourgeoise – HIV Berodung, The Others BY (Lituania), galck+ (Kenya), NPO AKTA Tokyo, Israel AIDS Task Force, Sexual Health Centre Cork, Gay Health Network Ireland, Pelangi Nusantara, Yayasan Pesona Bumi Pasundan, Mist LGBTQ Foundation, NMP+, SAATHII, Blue Banyan LLP, PrEPARED, Safe Access, Háttér Society, Homo Evolution / Antivirus Magazine, s.a.m health / Deutsche Aidshilfe, Blue Balls (Georgia), Equality Movement (Georgia), STOP homophobie, Corporación Kimirina, Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), EuroTEST, ARA ART, ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, AIDS Solidarity Movement Cyprus, Iskorak, IRCA CASABIERTA, Fundación OAH, Fundación Iñaki Diverso, CORPORACION RED SOMOS, AIDS Concern Hong Kong, Territorio Diverso, Fundación Círculo de Apoyo Positivo, Fundación Todo Mejora, JEVIH, FUNDACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL AHORA, EpiC Cambodia / FHI 360, KHANA (Cambogia), IVOR Foundation, Sergio Arouca National School of Public Health / Fiocruz, Banana Club (Botswana), Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia, Exaequo ASBL, Aids Hilfe Wien, Melbourne Sexual Health Centre, Fundación Huésped, Derechos Humanos y Diversidad, ECONET Ukraine, Revolution at Renaissance UK, You Are Loved CIC, NUDDSO, Sociedad Wills Wilde.

Informazioni su Grindr Inc.

Grazie a 15 milioni in media di utenti attivi mensilmente, Grindr è cresciuta fino a diventare il Global Gayborhood in Your Pocket™, con la missione di realizzare un mondo in cui le vite della nostra community globale sono libere, uguali ed eque. Disponibile in 190 Paesi e territori, Grindr spesso rappresenta il modo principale per i suoi utenti di connettersi, esprimersi e scoprire il mondo che le circonda. Fin dal 2015, Grindr for Equality ha portato avanti i diritti umani, la salute e la sicurezza di milioni di persone LGBTQ+ in collaborazione con organizzazioni di tutto il mondo. Grindr ha sedi a West Hollywood, nella Bay Area, a Chicago e New York. L’app Grindr è disponibile sull’App Store e su Google Play.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260727110202/it/

Contatto per i media: press@grindr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire