Il Consiglio di Amministrazione della società De' Longhi S.p.A. ha approvato i risultati consolidati 1 per il primo semestre 2026:

Nei primi sei mesi dell'anno il Gruppo ha ottenuto:

ricavi pari a 1.676,3 milioni di euro, un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente (+8,0% a valuta costante);

EBITDA rettificato 2 pari a 283,7 milioni di euro, pari a 16,9% sui ricavi (rispetto al 15,2% registrato nel primo semestre 2025);

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