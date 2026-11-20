Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi il rilascio della versione Gurobi 14.0, che offre miglioramenti rilevanti delle prestazioni nella programmazione lineare mista intera (MIP), nella programmazione lineare (LP) e nell’ottimizzazione non lineare, funzionalità estese per il metodo PDHG (Primal-Dual Hybrid Gradient) e un accesso più rapido a soluzioni fattibili di alta qualità nei casi in cui conseguire risultati ottimali non sia praticabile.

“Gurobi 14.0 rappresenta un progresso significativo nella nostra capacità di risolvere problemi di ottimizzazione sempre più complessi”, spiega il Dr. Oliver Bastert, direttore tecnico Gurobi.

Per ulteriori informazioni su Gurobi 14.0, incluse le modalità di aggiornamento o la richiesta di una licenza di valutazione gratuita, visita il sito https://www.gurobi.com/product/whats-new .

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Sarah Scarlata

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