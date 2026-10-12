Hadrian , piattaforma di sicurezza offensiva nativa AI, ha reso noto un finanziamento da 40 milioni di dollari, co-diretto da Forgepoint Capital International e SmartFin , e con la partecipazione degli investitori esistenti HV Capital , Motive Partners , Picus Capital e Oetker Ventures . Il sostegno per Hadrian raggiunge un totale di 65 milioni di dollari che supportera’ l'espansione in EMEA e Stati Uniti, e l’ampliamento dei team di ricerca e sviluppo.

Il finanziamento giunge in un momento in cui l'AI essenzialmente trasforma lo scenario della sicurezza offensiva. Le notizie di agenti AI che si sottraggono agli ambienti di prova e attaccano sistemi aziendali senza direzione umana hanno dominato i titoli di testa nelle ultime settimane. Più recentemente, Anthropic ha rivelato che sia i criminali che i gruppi associati allo Stato hanno utilizzato i suoi modelli per automatizzare intere catene di attacco e annoverare successi zero-day. Gli hacker ora si spostano alla velocità delle macchine, ma molti team di sicurezza faticano a tenere il passo, mentre i dati mostrano che l'87% delle organizzazioni effettua ancora penetration test manuali e sporadici.

E’ anche l’enorme volume di segnali irrilevanti ad ingolfare le operazioni di contenimento: più del 70% dei team di sicurezza fatica a determinare quali esposizioni sono sfruttabili: non è un fatto sorprendente, visto che solo lo 0,47% dei risultati dello scanner di vulnerabilità si è rivelato davvero sfruttabile. Questo significa che il 99,5% delle segnalazioni sulle quali si concentrano i team, non dovrebbero richiedere alcuna azione.

Di conseguenza, esiste una vera esigenza di mercato per una soluzione che identifichi le minacce reali e filtri le informazioni superflue. Hadrian consente alle aziende di osservare la sicurezza attraverso lo stesso punto di vista degli hacker, mappando l’esposizione digitale, scoprendo i rischi e stabilendo le priorità di intervento in modo che i team di sicurezza possano rafforzare le proprie superfici di attacco esterne. I Team di Security prendono le decisioni strategiche, mentre l'AI svolge un lavoro continuativo e massivo, fornendo la copertura, la ripetitività e la velocità che nessun team sarebbe in grado di mantenere 24 ore su 24.

Per raggiungere questo traguardo, Hadrian unisce al monitoraggio continuo dell'esposizione esterna le soluzioni di penetration testing agentici nella stessa piattaforma: Hadrian e’ l’unico Vendor in grado di offrire questo modello: Atlas mappa continuamente la superficie di attacco esterna di un'organizzazione e utilizza agenti AI realizzati appositamente per convalidare quali esposizioni sono effettivamente sfruttabili e un team di Ethical Hacker supervisiona le segnalazioni piu’ critiche per portare a zero i falsi positivi. Nova offre penetration test agentici on demand comparabili ai test eseguiti da esseri umani. Le due soluzioni assieme forniscono risultati che comprendono:

Visibilità 10 volte maggiore di esposizioni critiche

tempi di risoluzione più rapidi dell'80%

un ROI pari a 5 volte rispetto ai penetration test manuali

In un contesto condiviso, i team di sicurezza ottengono visibilità continua e test molto approfonditi senza dover partire da zero.

Hadrian è stata fondata da Rogier Fischer, Olivier Beg e Maurice Clin. Fischer e Beg sono ex hacker etici adolescenti diventati poi imprenditori seriali, con Fischer che ha lanciato uno dei primi sistemi di scambio di criptovalute in Europa prima di collaborare con Beg ad Hadrian. Hanno creato l'azienda per fornire sicurezza offensiva in grado di operare continuamente e su vasta scala, offrendo ai team maggiore portata lasciando comunque a loro la capacità di valutazione.

Rogier Fischer, CEO di Hadrian, ha dichiarato: “È evidente per tutti che l'intelligenza artificiale sta cambiando lo scenario delle minacce. Potrebbe anche rappresentare la soluzione, ma la maggior parte delle persone si concentra sull'automazione. Lavoriamo con i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) da prima che diventassero comuni e sappiamo che l'AI è in grado di lavorare molto più rapidamente di qualsiasi team di sicurezza offensiva costituito da esseri umani. Pertanto abbiamo creato una piattaforma che emuli i percorsi di attacco degli hacker, aiutando i nostri clienti a rilevare i rischi reali e a stabilire le priorità adeguate per le proprie risorse di sicurezza”.

Damien Henault, AD e Partner di Forgepoint Capital International, ha affermato: “Ci sono troppe vulnerabilità e troppi elementi di disturbo perché i team riescano a gestirli, pertanto hanno bisogno di strumenti che li aiutino a vedere chiaramente e pensare come hacker armati di AI. La soluzione nativa AI di Hadrian, operante H24/h24, offre sia profondità che ampiezza, aiuta i clienti ad incentrarsi sui pericoli reali, il tutto testimoniato dalle aziende che gia’ oggi utilizzano la piattaforma per il suo approccio innovativo e per la forza del suo team, entrambi aspetti per noi che hanno reso Hadrian una scelta naturale da sostenere”.

Saumitra Dubey, Partner di SmartFin, ha aggiunto: “Rogier e il suo team hanno realizzato una piattaforma di hacking agentico che si distingue davvero dalle altre nel settore della sicurezza informatica offensiva. L'aumento del valore dei contratti aziendali di Hadrian, la clientela e gli straordinari indici di fidelizzazione aziendale dimostrano sia la forza del suo prodotto che la capacità del team di eseguire e vincere contro i principali operatori storici nel settore della cybersecurity. Questo finanziamento giunge in un momento decisivo, accelerando la prossima fase di crescita di Hadrian per cui supportiamo l’ambizione che diventi un leader nella sicurezza informatica e costruire un'attività con un fatturato a nove cifre”.

Hadrian collabora con aziende negli Stati Uniti e in Europa, tra cui leader Fortune 500 e innovatori del settore come McKesson, NBC Universal, Francisco Partners, Total Energies, Amadeus, Leroy Merlin e Damen Shipyard.

Alessio Setaro, Digital Solution Leader presso Leroy Merlin, ha affermato: “Leroy Merlin gestisce grandi operazioni omnicanale e ogni nuova soluzione e integrazione digitale aumenta ciò che dobbiamo proteggere. Hadrian ci aiuta a individuare le risorse esposte evitando che sfuggano al nostro controllo e a testarle come farebbe un attaccante. Questo ha permesso al nostro team di definire priorità chiare. Siamo lieti di vedere Hadrian concludere questo round di finanziamento e continuare a crescere. Ogni giorno, Hadrian ci aiuta a trovare vulnerabilità nascoste nella nostra superficie di attacco esterna che gli esseri umani e altri strumenti automatizzati non sono riusciti ad individuare, e ci fornisce il contesto per risolverle nell'ordine corretto”.

Hans Quivooij, CISO di Damen Shipyards, ha dichiarato: “Hadrian ha cambiato il modo in cui guardiamo alla nostra superficie di attacco esterno. Piuttosto che affidarsi a valutazioni periodiche e a un inventario noto, ora disponiamo di una visibilità continua su ciò che un hacker può effettivamente vedere e potenzialmente sfruttare. Per un'organizzazione globale come Damen, questa capacità di scoprire esposizioni sconosciute e concentrare i nostri team sui rischi davvero importanti è l'aspetto in cui Hadrian dimostra il suo valore aggiunto”.

Note per i redattori:

Informazioni su Hadrian

La piattaforma di sicurezza offensiva di Hadrian aiuta i team addetti alla sicurezza aziendale a identificare, verificare e chiudere le lacune di sicurezza prima che possano essere scoperte e sfruttate. Il suo motore agentico offre individuazione, convalida e mobilizzazione sempre attiva dei rischi informatici piu’ critici per un'azienda. Addestrato da hacker di Elite, Hadrian si adatta all'ambiente di ogni organizzazione per sondare, scoprire e convalidare costantemente rischi che gli hacker possono effettivamente sfruttare. Abbinato a un a predictive discovery agent™ proprietario, Hadrian verifica le misure correttive in maniera autonoma per offrire una soluzione completa. I clienti globali, tra cui leader di aziende Fortune 500, si affidano a Hadrian per prevenire attacchi sofisticati, rafforzare le difese e massimizzare la resilienza informatica. Per maggiori informazioni, visitare hadrian.io e seguire Hadrian su LinkedIn .

Informazioni su Forgepoint Capital

Forgepoint Capital è una delle principali società di venture capital che collabora con aziende nel settore della cyber security, dell'intelligenza artificiale e del software di infrastrutture che proteggono il futuro digitale. Con il più grande team di investimento specializzato nel settore, oltre 1,2 miliardi di dollari in asset gestiti e un portafoglio attivo di oltre 40 società, l'azienda vanta oltre 100 anni di competenze collettive nella creazione di aziende e il suo Comitato consultivo globale comprendente oltre 100 leader nel settore a sostegno di imprenditori eccezionali che promuovono l'innovazione a livello globale. Fondata nel 2015 e con sedi nella San Francisco Bay Area e a Londra, con uffici a Madrid e a Parigi, Forgepoint è fiera di aiutare aziende determinanti per la categoria a raggiungere il proprio potenziale commerciale. Per maggiori informazioni, visitare forgepointcap.com e seguire Forgepoint su LinkedIn .

Informazioni su Smartfin

Smartfin è una società europea specializzata in venture capital e capitali di crescita, con sede a Bruxelles, che gestisce oltre 600 milioni di impegni di investimento. Obiettivi della società sono aziende tecnologiche B2B in fase iniziale e in crescita in Europa. Fondata nel 2014, Smartfin si distingue per la combinazione di vasta esperienza negli investimenti e notevoli competenze operative, supportando attivamente le aziende del proprio portafoglio per farle diventare leader internazionali. Per maggiori informazioni, visitare smartfinvc.com e seguire Smartfin su LinkedIn .

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