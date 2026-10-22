Hephaestus oggi ha concluso la fase stealth con soluzioni che affrontano due dei principali fattori di costo nell'energia da fusione: i magneti superconduttori ad alta temperatura (HTS) che confinano il plasma e le instabilità del plasma (ELM , Major Plasma Instabilities) localizzate ai bordi, che provocano un rialzo dei costi e una maggior complessità dei progetti per i reattori convenzionali. L'azienda ha annunciato anche la chiusura di un nuovo round di finanziamento guidato da CiRi Ventures.

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Jay Barrymore

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