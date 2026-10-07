Hightouch, azienda leader nei dati e nell'intelligenza artificiale per il marketing, ha nominato Matthew Lubeck Amministratore delegato per l'EMEA. Con sede a Londra, Lubeck dirigerà tutte le funzioni di lancio sul mercato di Hightouch nell'EMEA, mentre l'azienda aiuta i marchi nella regione a passare al marketing agentico.

Hightouch ha già una solida base in Europa, con uffici a Londra e a Parigi, e team composti da madrelingua in Francia, nei mercati di lingua tedesca, in Italia, Scandinavia, Benelux e Medio Oriente. L'azienda sostiene la residenza dei dati nell'UE e funziona all'interno del magazzino dei dati proprio di ciascun cliente, in modo che i dati dei clienti non debbano mai essere copiati su un'altra piattaforma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005095280/it/

Patrick Lenihan

hightouch@gravitystrat.com

Gravity Strategic Partners





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire