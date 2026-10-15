Hitachi Energy, un leader globale nell'elettrificazione, e Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, hanno annunciato oggi una collaborazione incentrata su un'architettura di processo integrata da rete a processo che unisce l'infrastruttura alla base degli impianti industriali e i sistemi che gestiscono la produzione.
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