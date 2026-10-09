Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”), oggi ha annunciato di essersi unita, in qualità di partner fondatore, al Critical Infrastructure Defense Program di Anthropic, PBC (“Anthropic”), lanciato l’8 ottobre 2026 e che mira a rafforzare la difesa informatica delle infrastrutture critiche, compresi i sistemi di controllo dei servizi di energia elettrica, acqua, produzione e trasporti.

I sistemi infrastrutturali alla base della società e dell’economia non possono tollerare periodi prolungati di inattività,che renderebbero complessa l’attuazione di determinate misure di sicurezza, come l’arresto dei sistemi per l’installazione dei patch. Al contempo, i progressi che vengono fatti nello sviluppo dell’IA stanno riducendo notevolmente l’intervallo di tempo tra la divulgazione di una vulnerabilità e il suo utilizzo illecito, creando la necessità urgente di riprogettare i sistemi presupponendo l’inevitabilità di attacchi informatici.

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