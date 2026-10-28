Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) ha annunciato oggi i programmi per il lancio previsto per il 1º aprile 2027 di Hitachi Digital Inc. (“Hitachi Digital”), una nuova società di servizi digitali globali, in linea con il piano di integrazione annunciato nel gennaio 2026 1 . Hitachi Digital riunirà le filiali statunitensi di Hitachi, GlobalLogic Inc. (“GlobalLogic”) e Hitachi Digital Services LLC (“Hitachi Digital Services”) in un'unica azienda con il marchio Hitachi, e una campagna del brand verrà lanciata oggi.

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Hitachi unveils a new global digital services company turning cloud, data and AI into measurable business outcomes: Hitachi Digital

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