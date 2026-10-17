Horizon3, l'azienda per la sicurezza AI proattiva, oggi ha annunciato di aver ampliato la partnership con Pax8 in tutta Europa, con la disponibilità della piattaforma per la sicurezza proattiva NodeZero® per i fornitori di servizi gestiti (MSP) della regione tramite il Pax8 Marketplace dell'azienda. Grazie a questa espansione i partner possono creare servizi di sicurezza ricorrenti che aiutano le aziende medio-piccole a comprendere le possibilità di compromissione dei propri ambienti da parte dei malintenzionati, a dare priorità alle azioni correttive e a verificarne la risoluzione.

Sfruttando il lancio del prodotto sul mercato nordamericano, l'espansione europea mette i test di sicurezza offensivi autonomi alla portata di un maggior numero di MSP e alle aziende che proteggono. NodeZero consente ai partner di effettuare valutazioni iniziali, supportare le attività di correzione e stabilire programmi di test a ciclo continuo, senza dover eseguire manualmente ogni singolo pentest.

"Spetta agli MSP tutelare la sicurezza dei propri clienti, ma un elenco delle vulnerabilità non indica gli elementi effettivamente sfruttabili e il relativo livello di esposizione", è il commento di Keith Poyser, direttore generale e vicepresidente senior di Horizon3 per la regione EMEA. "NodeZero fornisce ai partner queste informazioni, propone un metodo correttivo degli exploit e di verifica che siano stati eliminati. Ampliando la collaborazione con Pax8 estendiamo questa funzionalità a più MSP in tutta Europa e li aiutiamo a sviluppare servizi basati su riduzioni misurabili dell'esposizione dei clienti e test a ciclo continuo.

Dalle debolezze individuali ai percorsi di attacco collaudati

NodeZero effettua autonomamente i test sugli ambienti di produzione tramite reali tecniche di attacco, entro limiti definiti e con controlli di sicurezza specifici; le funzionalità del prodotto si estendono all'infrastruttura interna ed esterna, al cloud e alle applicazioni web, per aiutare i team a comprendere come dalle vulnerabilità sfruttabili possano derivare accessi non autorizzati, escalation dei privilegi ed esposizione dei dati sensibili.

Anziché trattare ogni vulnerabilità isolatamente, NodeZero concatena le debolezze per dimostrare l'impatto eventualmente generato dai malintenzionati; i risultati includono prove di exploit riusciti, percorsi di attacco documentati e indicazioni prioritarie per la risoluzione, per fornire ai partner una base chiara per consigliare ai clienti quali interventi affrontare in maniera prioritaria.

NodeZero WebApp estende questo approccio alle applicazioni web personalizzate e critiche per il business. Supportando i test autenticati per individuare le vulnerabilità delle applicazioni, tra cui i controlli di accesso malfunzionanti e le falle nella logica di business, aiuta i team a valutare i rischi potenzialmente non rilevabili da una semplice scansione.

Strutturare i servizi attorno a risultati quantificabili

Il supporto multi-tenant, le licenze pensate per gli MSP e il reporting 'a etichetta bianca' aiutano i partner a gestire i test per i diversi clienti e a integrare i risultati nelle offerte dei servizi proposti.

I partner possono strutturare il coinvolgimento su diversi argomenti:

Pentest autonomi: per valutare l'esposizione dei clienti tramite test ripetibili su infrastrutture, identità, cloud e applicazioni web.

per valutare l'esposizione dei clienti tramite test ripetibili su infrastrutture, identità, cloud e applicazioni web. Correzioni prioritarie: per orientare gli interventi dei clienti verso le vulnerabilità che contribuiscono agli effetti dimostrati degli attacchi.

per orientare gli interventi dei clienti verso le vulnerabilità che contribuiscono agli effetti dimostrati degli attacchi. Verifica degli effetti delle correzioni: per testare nuovamente le vulnerabilità corrette e determinare se l'exploit precedentemente individuato sia stato risolto.

per testare nuovamente le vulnerabilità corrette e determinare se l'exploit precedentemente individuato sia stato risolto. Valutazioni incentrate sulle minacce: per controllare l'esposizione alle vulnerabilità supportate nel CISA's Known Exploited Vulnerabilities Catalog (Catalogo delle vulnerabilità sfruttate conosciute di CISA).

per controllare l'esposizione alle vulnerabilità supportate nel CISA's Known Exploited Vulnerabilities Catalog (Catalogo delle vulnerabilità sfruttate conosciute di CISA). Convalida della sicurezza a ciclo continuo: per ripetere i test dopo le modifiche apportate all'infrastruttura, rilasci di applicazioni o aggiornamenti dei controlli, per identificare vulnerabilità nuove o ricorrenti.

Questo modello di servizio offre agli MSP un modo per mantenere un dialogo continuo sulla sicurezza con i clienti, in cui ogni interazione può collegare un rischio dimostrato a un'azione correttiva e a un risultato verificato, per aiutare i clienti a comprendere i risultati ottenuti dagli investimenti effettuati nella sicurezza e a individuare i punti che richiedono ulteriori interventi.

L'espansione della partnership si basa sugli investimenti regionali di Horizon3, tra cui la sede di Amsterdam che supporta clienti, partner e attività in tutta la regione EMEA.

Disponibilità

NodeZero è disponibile per i partner di Pax8 di tutta Europa tramite il Pax8 Marketplace . I partner possono contattare il proprio rappresentante Pax8 per informazioni su questa offerta oppure visitare il sito horizon3.ai per ulteriori informazioni.

Informazioni su Horizon3

Horizon3, l'azienda per la sicurezza proattiva IA nativa proprietaria di NodeZero ® , sposta il vantaggio dagli hacker agli esperti di cybersicurezza offrendo alle organizzazioni il potere di contrastare l'IA con l'IA. NodeZero, il World's Best AI Hacker™, testa autonomamente le difese alla velocità della macchina, scopre e classifica in modo sicuro i percorsi di attacco sfruttabili, verifica istantaneamente le correzioni e alimenta un ciclo continuo di hacking, correzione e verifica. Sono oltre 7.000 le organizzazioni, tra cui agenzie globali per la difesa, imprese Fortune 10, banche multinazionali e importanti fornitori di servizi sanitari che si affidano a Horizon3 per una sicurezza dimostrabile. Di recente Horizon3 ha ottenuto il titolo di Azienda per la cybersicurezza a più rapida crescita dell'America settentrionale da parte di Deloitte Technology Fast 500 e di Azienda tra le più innovative da parte di Fast Company nel 2026. Seguire Horizon3 su LinkedIn e X .

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