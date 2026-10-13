Horizon3 oggi ha reso nota la promozione di Keith Poyser a General Manager, EMEA. Già Vicepresidente, EMEA, Poyser dirigerà la prossima fase di crescita ed espansione dell'azienda in tutta Europa, nel Medio Oriente e in Africa. La sua promozione giunge a seguito di una crescita del fatturato superiore al 260% nell'ultimo anno fiscale e all'apertura della sede di Horizon3 in EMEA ad Amsterdam.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261013104079/it/

Keith Poyser promoted to General Manager, EMEA following more than 260% regional revenue growth

Fin dal suo ingresso in Horizon3 nel settembre 2024, Poyser ha reclutato talenti esperti e creato una riserva di leader a livello regionale, sviluppando il team EMEA, portandolo da otto a più di 110 dipendenti. Ha costruito una cultura di fiducia, collaborazione e responsabilità a sostegno della crescente attività regionale dell'azienda.

“Keith ha preso un team di otto persone e ha creato un'organizzazione EMEA di oltre 110 persone, facendo crescere il fatturato di oltre il 260% nell'ultimo anno fiscale”, ha dichiarato Snehal Antani, AD e cofondatore di Horizon3. “Keith ha creato inoltre una riserva di leadership. Un fatto importante perché abbiamo bisogno di leader in grado di sviluppare l'azienda e dare ai propri team l'autorità e la responsabilità per continuare a ottenere risultati. Keith si è guadagnato questo incarico”.

L'espansione regionale di Horizon3 porta i test di sicurezza autonomi NodeZero® a più organizzazioni che intendono scoprire i propri punti vulnerabili e le potenziali azioni degli hacker. NodeZero dimostra in modo sicuro i percorsi di attacco sfruttabili e verifica che le misure correttive le blocchino, aiutando i team addetti alla sicurezza e all'IT a concentrare le proprie risorse sulla riduzione comprovata dei rischi.

“Gli hacker che sfruttano l'AI si muovono più rapidamente e i nostri clienti devono dimostrare che le proprie difese sono in grado di resistere mentre cambiano i loro contesti”, ha spiegato Poyser. “Questo significa adottare misure sistematiche per identificare le vulnerabilità, ripararle e verificare che le vie di attacco siano bloccate. Abbiamo creato un team EMEA eccezionale e instaurato solidi rapporti con i partner per aiutare i clienti a fare esattamente questo. Da General Manager, la mia priorità è estendere questa presenza in tutta la regione, tenendo al centro della nostra crescita i risultati concreti dei clienti”.

Poyser apporta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche, nella creazione di team, nello sviluppo di ecosistemi di partner e nella guida di espansioni regionali. La sua carriera comprende incarichi dirigenziali presso SentinelOne, Palo Alto Networks e IBM.

Informazioni su Horizon3

Horizon3, l'azienda proattiva di sicurezza informatica nativa per l'AI alla base di NodeZero®, sposta il vantaggio dagli hacker agli esperti di sicurezza informatica dando alle organizzazioni il potere di contrastare l'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale. NodeZero, il World’s Best AI Hacker™, mette alla prova le difese in modo autonomo a velocità automatica, scopre in modo sicuro e stabilisce la priorità dei percorsi di attacco utilizzabili, verifica istantaneamente le correzioni e promuove un ciclo continuo di hack, fix e verify (attacchi, correzioni e verifiche). Più di 7.000 organizzazioni, tra cui agenzie per la difesa globale, aziende Fortune 10, banche multinazionali e i principali fornitori di servizi sanitari si affidano a Horizon3 per ottenere sicurezza verificabile. Horizon3 è stata recentemente nominata Fastest Growing Cybersecurity Company (Azienda di sicurezza informatica in più rapida crescita) in Nord America da Deloitte Technology Fast 500 e una delle Aziende più innovative da Fast Company nel 2026. Seguire Horizon3 su LinkedIn e X .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013104079/it/

Contatto per i media

Dylan Martinez

press@horizon3.ai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire