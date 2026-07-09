HTEC, l'azienda globale specializzata in tecnologia e progettazione con sede a Palo Alto, Silicon Valley, oggi ha annunciato il lancio di HTEC OneLoopAi : una nuova piattaforma e un nuovo approccio alla gestione dell'esecuzione e della realizzazione del valore dell'AI. La piattaforma offre visibilità in tempo reale nel progresso, nella trasparenza con i clienti e nell'accelerazione alle modalità di implementazione e scalabilità dell'intelligenza artificiale in ambiente di produzione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708372793/it/

HTEC, the global technology and engineering firm headquartered in Palo Alto, Silicon Valley, today announced it has launched HTEC OneLoopAi—a new platform and approach to managing AI execution and value realization. The platform brings real-time visibility into progress, transparency with customers, and acceleration to how AI is deployed and scaled into production.

Mentre continua a crescere l'investimento aziendale nell'AI, è emerso un divario critico: nelle organizzazioni manca una chiara visibilità su come viene utilizzata l'AI, dove realizza valore e se davvero migliora i risultati delle prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708372793/it/

Contatto per i media: media@htecgroup.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire