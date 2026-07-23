Humanoid, un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata in intelligenza artificiale e robotica che realizza robot umanoidi industriali, ha annunciato un finanziamento di Serie A da 152 milioni di dollari con una valutazione post-money di 1,35 miliardi di dollari. Questo finanziamento porta a 270 milioni di dollari il totale dell'importo raccolto. Il round di finanziamento è stato condotto da Prime Movers Lab, azienda specializzata in venture capital incentrata su investimenti in startup scientifiche innovative che lavorano per rivoluzionare i settori più importanti al mondo e trasformare la vita di miliardi di persone, con la partecipazione di Schaeffler, Bosch, Fubon Financial Holding Venture Capital e Aglaé Ventures.

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Humanoid's leadership team with representatives from Prime Movers Lab, the lead investor in Humanoid's Series A financing.

Ora è il momento decisivo per l'ecosistema tecnologico europeo che posiziona la regione tra i leader globali in uno dei settori tecnologici in più rapida crescita al mondo. Fino ad ora, gran parte dello slancio dell'AI Fisica si è concentrato negli Stati Uniti e in Cina. L'investimento dimostra che il Regno Unito e l'Europa continentale sono in grado di produrre e scalare aziende specializzate in robotica umanoide all'avanguardia del settore e competitive a livello globale.

Il nuovo capitale finanzierà la prossima fase di crescita di Humanoid, rafforzando la sua leadership tecnologica e accelerando le implementazioni commerciali e l'espansione aziendale. La società si concentrerà su:

Sviluppo e lancio della sua piattaforma di robotica umanoide di nuova generazione;

Implementazioni commerciali a lungo termine presso le strutture dei clienti nei settori logistica, produzione, vendita al dettaglio e altri settori, a partire dal lancio di robot in versione Beta nel quarto trimestre 2026;

Avvio di produzione di massa di robot umanoidi su ruote;

Sviluppo di AI e di software, compreso il motore di intelligenza artificiale proprietario KinetIQ di Humanoid, mentre ci avviciniamo alla realizzazione di un robot multiuso per applicazioni industriali.

Humanoid è diventata una delle aziende in più rapida crescita nel settore e si è assicurata collaborazioni importanti con aziende Fortune 500, tra cui SAP, NVIDIA, Bosch e Siemens. In particolare, Humanoid recentemente ha firmato il più grande accordo commerciale del settore annunciato pubblicamente con Schaeffler per la distribuzione su larga scala di migliaia di robot umanoidi in ambienti di produzione.

“ In soli due anni, siamo passati da un'idea di diventare la prima azienda unicorno europea specializzata in robotica umanoide, abbiamo collaborato con alcune delle principali aziende industriali al mondo e realizzato una delle pipeline più solide nel settore. Ciò che abbiamo ottenuto in un periodo di tempo così breve solitamente richiederebbe almeno dieci anni. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza un team straordinario che ogni giorno sfida ciò che la gente ritiene possibile. Questo finanziamento ci offre le risorse per accelerare ancora di più le nostre operazioni e trasformare i robot umanoidi da tecnologia innovativa a strumenti industriali da utilizzare ogni giorno ”, ha sottolineato Artem Sokolov , Fondatore e AD di Humanoid.

"La robotica di Humanoid sarà una delle tecnologie decisive dei prossimi dieci anni e ridefinirà il modo di lavorare nei settori commerciale e industriale. Prevediamo che il settore si consolidi attorno a una manciata di leader della categoria negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. L'AI di Humanoid sarà una di una piccolo gruppo di aziende specializzate in robotica che definirà il settore della robotica umanoide in Europa e oltre", ha spiegato Zia Huque, General Partner di Prime Movers Lab.

Klaus Rosenfeld , AD di Schaeffler AG, ha commentato: “La robotica umanoide sta rapidamente passando da un concetto visionario a una realtà industriale, e Schaeffler, da azienda leader nella tecnologia del movimento, è unicamente posizionata per aiutare a definire questa evoluzione. Unendo i nostri decenni di esperienza industriale e di eccellenza produttiva con la piattaforma innovativa di AI Fisica di Humanoid, stiamo attivamente sostenendo una delle frontiere più entusiasmanti della tecnologia. Siamo orgogliosi di supportare Humanoid sia come investitore strategico sia come partner commerciale, mentre sviluppa una tecnologia su vasta scala potenzialmente in grado di trasformare sostanzialmente la produttività nelle industrie globali”.

“Vediamo importanti opportunità di crescita nel settore della robotica umanoide. Attraverso la nostra controllata Robert Bosch Robotics GmbH, siamo già entrati in una collaborazione produttiva con Humanoid. Bosch agirà da partner di produzione a contratto di Humanoid, fornendo al contempo consulenza strategica e competenza tecnica nella progettazione, nella produzione e nella catena di fornitura dell'hardware”, ha sottolineato Mathias Pillin , Direttore tecnologico di Robert Bosch GmbH.

"Humanoid ha dimostrato un'esecuzione eccezionale in un periodo di tempo straordinariamente breve, trasformando la tecnologia innovativa dell'AI e della robotica in implementazioni industriali pratiche. Siamo entusiasti di supportare la prossima fase di crescita dell'azienda come partner strategico a lungo termine e siamo impazienti di contribuire alla sua espansione globale”, ha aggiunto Fubon Financial Holding Venture Capital .

La valutazione riflette sia la velocità di esecuzione di Humanoid che la crescente fiducia del mercato che i robot umanoidi stiano diventando commercialmente fattibili. Ciò che un tempo era considerato un esperimento di ricerca a lungo termine oggi è una tecnologia industriale implementabile. Con i suoi robot su ruote, Humanoid punta ad affrontare le carenze di forza lavoro a livello globale nei settori della produzione, della logistica e di altre attività critiche, risolvendo problemi operativi concreti per i suoi clienti.

L'approccio verticalmente integrato dell'azienda riunisce l'hardware di robotica proprietario e il suo proprio motore di AI, KinetIQ, che consente ai robots di comprendere, ragionare ed eseguire compiti fisici complessi in ambienti industriali reali. Grazie a questo finanziamento, Humanoid mira ad accelerare la transizione verso un futuro in cui i robot intelligenti collaborano in modo sicuro a fianco alle persone nell'economia industriale del mondo.

Informazioni su Humanoid

Humanoid è un'azienda di robotica con sede nel Regno Unito che realizza robot umanoidi per uso industriale. Fondata da Artem Sokolov nel 2024, Humanoid si avvale di oltre 250 ingegneri, ricercatori e innovatori provenienti da importanti aziende tecnologiche di tutto il mondo. Tutti i robot eseguono KinetIQ, la struttura di AI a quattro livelli proprietaria di Humanoid, progettata per l'implementazione pratica.

Con sedi a Londra, Boston, Vancouver e San Diego, l'azienda è specializzata nella realizzazione di soluzioni robotiche commercialmente possibili, scalabili e sicure per applicazioni pratiche.

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