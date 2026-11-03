I World Branding Awards sono tornati per attestare le qualità e i meriti dei brand che continuano a rappresentare il punto di riferimento per l’eccellenza.

Presso l’iconico Hampton Court Palace si è tenuta la cerimonia di consegna dei 2026–2027 World Branding Awards, segnano la 21 a edizione dei riconoscimenti. All’interno della maestosità di una sede storica, il prestigioso evento – che ha riunito ospiti provenienti da tutto il mondo per una serata memorabile – è stato condotto dalla nota presentatrice della BBC Hannah Gray ed è stato arricchito da un intervento di apertura del celebre relatore Adrian Webster.

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