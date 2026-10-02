Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, e il suo partner Syntro , un fornitore di soluzioni per l'organizzazione del personale, stanno aiutando aziende come I-SEC , un fornitore internazionale di servizi di sicurezza negli aeroporti, a prendere migliori decisioni operative in contesti operativi sempre più complessi e altamente regolamentati.

Mentre le organizzazioni affrontano pressioni sempre maggiori per bilanciare i costi del personale, i requisiti normativi, i livelli di servizio e le esigenze dei dipendenti, molte si rivolgono all'ottimizzazione matematica per migliorare i processi decisionali operativi. L'organizzazione del personale di sicurezza negli aeroporti è particolarmente complessa, che richiede alle organizzazioni di allineare i livelli di personale con i volumi variabili dei passeggeri, aderendo al contempo a regolamenti rigorosi, tenendo conto delle pause e delle certificazioni necessarie e garantendo la copertura in varie sedi e aree di controllo.

Per saperne di più su come Gurobi e Syntro stanno aiutando I-SEC a trasformare la pianificazione della sicurezza aeroportuale, leggi il caso di studio completo .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929723645/it/

Melissa Cifarelli

Matter - Comunicazioni

(585) 6669511

gurobi@matternow.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire