SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato la pubblicazione del 2027 LP Survey . In associazione con Reuters Insights, SS&C Intralinks ha intervistato 400 professionisti operanti nei mercati privati, compresi 370 soci accomandanti e allocatori, per comprendere come il mercato degli investimenti alternativi cambierà nei prossimi 12 mesi.

“Gli investimenti alternativi hanno avuto ancora buoni risultati nel 2026, mentre i soci accomandanti stanno ancora impegnando capitali, ma continuano ad aumentare le aspettative nei confronti dei dirigenti”, ha spiegato Ken Bisconti, AD di SS&C Intralinks. “Le capacità tecnologiche e dei dati ora sono tra i criteri più importanti per la selezione dei dirigenti, assieme alla strategia degli investimenti...”

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