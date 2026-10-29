Icon Solutions – la fintech britannica che permette alle banche a livello globale di progettare e implementare sistemi di pagamento all'avanguardia – ha nominato Raquel Guillot Direttore commerciale per l'Europa meridionale, per promuovere l'adozione dell' Icon Payments Framework (IPF) in tutta la regione.

Guillot apporta circa 20 anni di esperienza che comprende banking, analisi, prevenzione delle frodi, pagamenti e tecnologia essenziale del banking. Guillot ha iniziato la carriera presso Citibank prima di passare alla tecnologia finanziaria, ricoprendo incarichi presso SAS, ACI Worldwide e altri fornitori di tecnologia, tra cui Thought Machine.

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Oli Houseman

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