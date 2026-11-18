Iconic ha raccolto 10 milioni di dollari in un finanziamento iniziale condotto da Peak Capital, con la partecipazione di Bridford Group, Common Magic, Graduate Ventures, NP-Hard e Tiny VC.

Fin dalla sua fondazione verso la metà del 2025, Iconic ha acquisito cinque clienti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale: un colosso globale nel settore energetico, un'importante azienda europea di servizi pubblici, un grande aeroporto europeo, un proprietario di infrastrutture ferroviarie europee e un appaltatore globale che realizza impianti di produzione di semiconduttori e centri dati. Ognuno di questi spende ogni anno oltre 1 miliardo di dollari i progetti di investimento.

Secondo le stime, ogni anno si investono 15 trilioni di dollari in progetti di investimento, eppure meno del 3% di questi viene consegnato nei tempi previsti e nel rispetto del budget e dei piani. I progetti di investimento raramente falliscono per via di complessità tecniche, ma piuttosto perché le decisioni vengono prese senza una totale comprensione del progetto. Le informazioni sono frammentate tra documenti e sistemi condivisi dai proprietari, dagli appaltatori e dagli studi tecnici. È difficile cambiare le decisioni, una volta prese, e le conseguenze possono durare per anni sotto forma di ritardi, reclami e costi eccessivi.

“Il software ha sempre organizzato i documenti, ma non ha mai compreso il progetto. I progetti di investimento falliscono in modi prevedibili, eppure ogni nuovo progetto viene trattato come unico, e ciò che un team apprende rimane poi con il proprio personale. Stiamo creando software che comprende ogni progetto e ricorda quelli precedenti”, ha spiegato Krijn de Nood, AD e cofondatore di Iconic.

Il software di intelligenza artificiale proprietario di Iconic connette le informazioni relative alla progettazione, all'ingegneria, agli aspetti commerciali e contrattuali per identificare contraddizioni, informazioni mancanti, difetti di progettazione e limitazioni prima che portino a riprogettazioni o reclami. In una valutazione, Iconic ha riscontrato che la planimetria di un nuovo impianto industriale collocava parte della struttura all’interno del perimetro di sicurezza del sito, dove era vietata la costruzione. L'individuazione del problema in fase di progettazione ne ha reso possibile la correzione prima della realizzazione, evitando la riprogettazione dell'opera e mesi di ritardo.

“Iconic sta diventando una parte importante di come svolgiamo le gare d'appalto per i nostri progetti”, ha dichiarato Sander Tensen, Responsabile, Divisione ingegneria e tecnologia di Eneco. “La maggior parte delle gare d'appalto che indiciamo vengono ora valutate prima da Iconic e questo ci permette di individuare sempre gli aspetti che vanno migliorati. E i nostri ingegneri passano meno tempo a controllare documenti e più tempo sugli aspetti tecnici di loro esclusiva competenza”.

La domanda dei clienti sta crescendo più rapidamente di quanto il team di Iconic non riesca a soddisfare. Il finanziamento amplierà i suoi team commerciali e operativi ad Amsterdam, supporterà l'espansione in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, oltre ad estendere la piattaforma nel ciclo di vita dei progetti con modelli per ogni tipo di progetto, in modo che ogni progetto migliori il prossimo.

“I progetti di investimento sono tra le imprese più grandi nell'economia fisica, eppure troppo pochi vengono eseguiti nei tempi prestabiliti, nel rispetto del budget e secondo gli obiettivi previsti. L'intoppo sta nella qualità delle decisioni, non nell'impegno”, ha dichiarato Tea Elezi, Partner in Peak Capital. “Iconic rappresenta la realizzazione della nostra tesi di Blue Collar Renaissance: software nativo per l'IA che raggiunge il mondo dell'edilizia. Con fondatori eccezionali e clienti blue-chip fin dal primo giorno, siamo orgogliosi di guidare questo round di finanziamento”.

Iconic è stata fondata dai fondatori seriali Krijn de Nood e Richard Stronkman. Krijn ha guidato valutazioni di sicurezza di megaprogetti del valore di 15 miliardi di dollari presso McKinsey prima di diventare cofondatore di Meatable. Richard ha fondato e ceduto PublicSonar, azienda di IA specializzata in estrarre segnali di allerta precoce da dati non strutturati, la stessa capacità fondamentale alla base di Iconic.

Informazioni su Iconic

I proprietari di beni e gli appaltatori nei settori energetico, delle infrastrutture e dell'IA lo utilizzano per valutare documenti, applicare lezioni apprese e standard e per prendere migliori decisioni sui progetti. Iconic possiede la certificazione ISO 27001, è conforme a SOC 2 Tipo II e al GDPR. Fondata nel 2025 ad Amsterdam, Iconic beneficia del supporto di Peak Capital, Bridford Group, Common Magic, Graduate Ventures, NP-Hard e Tiny VC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116390088/it/

Contatto per i media

Megan McDonough

megan@iconic.works





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire