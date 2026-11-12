IFF (NYSE: IFF), leader globale nell'ambito di sapori, fragranze, salute e bioscienze, ha annunciato oggi il lancio di CONCEPT MUSE , uno strumento proprietario gestito dall'IA per la generazione di concetti legati a cibo e bevande. Attingendo alle informazioni sui consumatori di IFF, alle competenze sui sapori e all'intelligence di mercato di IFF, CONCEPT MUSE aiuta a identificare le opportunità di mercato e utilizzare semplici prompt per generare concetti differenziati, completi di descrizioni, bozzetti visivi e suggerimenti per tecnologie.

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IFF's CONCEPT MUSE helps identify market opportunities and uses simple prompts to generate differentiated concepts.

IFF's CONCEPT MUSE helps identify market opportunities and uses simple prompts to generate differentiated concepts.

“L'innovazione in ambito di cibi e bevande si è sempre basata sull'equilibrio tra arte e scienza. Ora la trasformazione digitale sta aggiungendo una nuova dimensione potente a tale equazione", ha affermato Benjamin Mattei, vicepresidente di intelligence e trasformazione digitale per IFF Taste.

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