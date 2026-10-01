IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore delle essenze, delle fragranze, della salute e delle bioscienze, oggi ha presentato AQUASCENT™, il nuovo vettore vegano a base idrica per fragranze raffinate . Creata a partire da una formula proprietaria realizzata con materie prime biodegradabili, AQUASCENT™ offre ai consumatori performance olfattive e chiarezza visiva di livello superiore e, al contempo, supporta un approccio più sostenibile alla fornitura del prodotto.

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AQUASCENT™ is IFF's new water-based fragrance carrier technology that maintains visual clarity while supporting fragrance loads from 10% to up to 25%, compared with up to 15% for most comparable systems.

"AQUASCENT™ riflette i nostri investimenti continuativi in nuove tecnologie e formati dei profumi che creano esperienze coinvolgenti nel mondo delle fragranze e supportano la sempre maggior attenzione del settore verso la sostenibilità", è il commento di Sabrya Meflah, presidente della divisione Fine Fragrance di IFF Scent.

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Judith Gross, vicepresidente Comunicazioni e Branding per IFF Scent

Email: scentmediarequest@iff.com





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