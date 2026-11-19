Quasi tre organizzazioni su quattro (il 72%) ha posticipato, ridotto o sospeso i progetti di AI e Edge negli ultimi 12 mesi a causa di dubbi sulla resilienza di rete, secondo un nuovo studio condotto da Opengear , un'azienda Digi International (NASDAQ: DGII) ( www.digi.com ).

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72% of Organizations Have Delayed, Scaled Back or Paused AI and Edge Projects Over Resilience Concerns

Lo stesso studio rivela le prestazioni delle organizzazioni meglio preparate. Le organizzazioni dotate di resilienza di rete integrata, ossia in grado di raggiungere e recuperare infrastruttura critica quando la rete principale non funziona, hanno segnalato una media dei costi di interruzione pari a 6 milioni di dollari inferiori negli ultimi 12 mesi rispetto alle organizzazioni dotate di capacità di resilienza meno sviluppate (12,4 milioni di dollari contro 18,8 milioni di dollari).

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